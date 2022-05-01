 رئيس البرلمان الأرميني يستقبل وزير خارجية جورجيا - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان الأرميني يستقبل وزير خارجية جورجيا

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 6:32 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 6:32 م

أعلن المكتب الإعلامي للبرلمان الأرميني، اليوم الأحد، أن رئيس البرلمان آلين سيمونيان استقبل وزير خارجية جورجيا إليا دارشياشفيلي اليوم في مقر البرلمان.

وقال المكتب الإعلامي، في بيان أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية، إن سيمونيان هنأ دارشياشفيلي على توليه منصبه الجديد، كما هنأه أيضًا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد له أن التطوير المستمر للعلاقات الودية الخاصة مع جورجيا من بين أولويات أرمينيا، وهو ما ينعكس أيضًا في خطة عمل الحكومة الأرمينية 2021-2026.

وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بالأمن والاستقرار الإقليميين، وأشار رئيس البرلمان إلى إنه لهذا الغرض، تتخذ أرمينيا خطوات لتحسين العلاقات مع جميع جيرانها، بحسب البيان.

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