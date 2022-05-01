السفير الباكستاني لدى إيطاليا يعرب عن أمله في توقيع اتفاق خاص بالعمالة بين البلدين

أعرب السفير الباكستاني لدى إيطاليا، جوهر سليم أمس السبت عن أمله في أن توقع بلاده وإيطاليا قريبا اتفاق خاص بالعمالة ، سيوفر فرص عمل للعمال المهرة الباكستانيين في السوق الإيطالية المحتملة، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وأضاف السفير أنه يجرى تبادل الوثائق بين الجانبين للانتهاء من اتفاق العمالة ومن المتوقع أن تكون هناك أنباء إيجابية قريبا، فيما كان يتحدث إلى وسائل الإعلام عبر رابط فيديو من روما.

وقال جوهر سليم إنه تم تبادل مسودة الاتفاق مع الجانب الإيطالي في مارس الماضي ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات قريبا.

وتابع أن اتفاق العمالة يهدف إلى توفير وصول شامل للعمال الباكستانيين لسوق العمل الإيطالية .

وأضاف أنه من المتوقع أن تسمح إيطاليا لحوالي 70 ألف عامل موسمي من دول مختارة في عام 2022 بالقدوم إلى إيطاليا للعمل.

وتابع أن العمال الباكستانيين، بموجب برنامج "تأشيرة العمل الموسمي" بدأوا في الوصول إلى إيطاليا منذ مارس 2022 .