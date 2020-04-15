نقل طفل مصاب بالتهاب كبدي حاد إلى المستشفى في سنغافورة

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تم إخطار وزارة الصحة في سنغافورة بحالة التهاب كبدي حاد دون سبب معلوم لرضيع /10 شهور/ أمس الجمعة.

وتم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى "كيه كيه" للنساء والأطفال في 25 أبريل، واستقبله المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية.

يشار إلى أن الرضيع وأسرته في حالة جيدة.

وقالت وزارة الصحة اليوم السبت إن الفحوص جارية لتحديد إذا ما كانت هناك معلومات مماثلة للحالة لدى حالات أخرى مصابة بالتهاب كبدي حاد ليس لها سبب معلوم وتم تسجيلها على مستوى العالم ولدى منظمة الصحة العالمية.