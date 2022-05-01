57 انتهاكًا إسرائيليا بحق الحريات الإعلامية الفلسطينية خلال أبريل

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قالت لجنة دعم الصحفيين، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 57 انتهاكا بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر أبريل الماضي.

وذكرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها المتعمّدة للصحفيين والإعلاميين، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

ورصدت اللجنة، اعتقال واحتجاز واستدعاء 11 صحفيا، وتمديد اعتقال وإصدار حكم بالاعتقال الإداري لأربعة صحفيين، وتكثيف التحقيق مع 4 صحفيين مُعتقَلين.

كما وثقت تعرض أكثر من 13 صحفيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، للاعتداء والاستهداف بالرصاص الحي والمطاطي والقنابل السامة، وغاز الفلفل، والركل والدفع خلال تغطيتهم لاعتداءات الاحتلال على المواطنين ومنع المصلين من دخول المسجد الأقصى.

وسجّلت اللجنة منع قوات الاحتلال لـ13 صحفيا من التغطية، فضلا عن تحطيم معدات وبطاقات هوية لـ7 صحفيين.

كما اقتحم جيش الاحتلال منزل صحفي، بينما تعرضت صحفيتان لتهديد بالقتل والتشويه واتهامهما ببث الأخبار الكاذبة.

وبيّنت اللجنة أن "قوات الاحتلال أبعدت صحفيا عن المسجد الأقصى لمدة 7 أيام، فينما فرضت الحبس المنزلي بحق صحفية.

إلى جانب ذلك، وثّقت اللجنة أكثر من 49 انتهاكا مارستها مواقع التواصل الاجتماعي، بحق صفحات وحسابات صحفيين وإعلاميين، في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني.