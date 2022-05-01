مصدر بالتعليم: توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة بعد منتصف مايو

قال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم توزيع أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة على الطلاب بعد منتصف مايو، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة، بالاضافة إلى توزيعه بالمدارس.

أضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن جميع استعدادات امتحانات الثانوية العامة تسير وفق الجدول الزمني المحدد لها، لافتا إلى توزيع خطابات ندب المعلمين للمشاركة في أعمال الامتحانات في مايو، وسيتم فتح باب الاعتذار عن المشاركة بعدها بأيام قليلة، موضحا أنه تم الانتهاء من توزيع الطلاب على اللجان وإعداد كشوف المناداة الخاصة بهم، وتم تقليل عدد الطلاب في كل لجنة إلى 14 طالبا.

وأشار إلى أن المركز القومى للامتحانات يعكف على الانتهاء من تجهيز كراسة المفاهيم التي ستكون مع الطلاب داخل اللجان؛ والتي تحتوى على أبرز المفاهيم والقوانين والمعادلات بالكتاب المدرسى التي كان يقتضى على الطالب حفظها، موضحا أن الطالب سيجد فيها كل ما يحتاجه للإجابة على الأسئلة؛ ولن يحتاج الطالب حفظ القوانين أو المعادلات أو البحث عنها فى الكتاب المدرسى، كما سيتم توزيع ورقة المفاهيم مع ورقة الأسئلة داخل اللجان.

وذكر المصدر أنه سيتم توزيع كراسة المفاهيم في امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع الكلي، إنما امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع وتشمل التربية الدينية والوطنية والاقتصاد والإحصاء ستعقد بنظام البابل شيت وبدون كراسة المفاهيم.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه لن يتم السماح بدخول أي شئ الي لجنة امتحان الثانوية العامة هذا العام مع الطالب الا كراسة المفاهيم للحفاظ علي تكافؤ الفرص بينهم، ووجه نصيحة للطلاب قائلاً: "احذروا مافيا الثانوية العامة التي اختصت بطباعة كتب مزورة وملازم ومخابئ للموبايلات وتهكير للتابلت وإدارة تليجرام"، وأنه على الطلاب استخدام الأسابيع المتبقية في المذاكرة وفهم مخرجات التعلم وليس حفظ أي شيء.