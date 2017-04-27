ضبط متهم بحيازة 20 كيلو لمخدر الحشيش في الإسكندرية

تمكن ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، من ضبط شخص، عاطل؛ له معلومات جنائية مُسجلة؛ لاتهامه بحيازة 200 طربه لمخدر الحشيش، تزن 20 كيلو جرام، بقصد الاتجار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة، يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق محافظة الغربية، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن "الوطن، والعام"، ألقي القبض عليه، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول، لتسهيل الاتصال بعملائه.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الأحد، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.