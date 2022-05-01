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تمكن مطار سكيبول في أمستردام من الحيلولة دون انهيار عمليات التشغيل المتعلقة بنقص أفراد الطواقم اليوم السبت، عن طريق إلغاء عشرات الرحلات.

وأعلن المطار اليوم أن الركاب يجب ان يتوقعوا حشودا وفترات انتظار طويلة. وتشكلت طوابير طويلة في مقدمة مباني محطة الوصول، فيما وزعت دائرة الحماية المدنية المياه على الركاب المنتظرين.

وألغت شركة الخطوط الجوية الهولندية "كيه إل إم" 47 رحلات كان موعدها اليوم السبت وغدا الأحد بعد مناشدة من المطار. وحولت شركات طيران أخرى مكان الوصول والمغادرة إلى روتردام.

وذكر مطار سكيبول أن أعداد الركاب انخفضت بمقدار 3500 راكب اليوم.

ويشتكي المطار من نقص أطقم الضيافة الأرضية، قائلا إنه لا يستطيع العثور على المزيد من العمال بسوق العمل.