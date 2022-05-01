شنغهاي تعلن تحقيق استراتيجية «الصفر الأساسي» لانتشار كورونا في ست مناطق

تجاوزت مدينة شنغهاي عتبة صفر إصابات كورونا المحلية، قائلة إن ست مناطق أوفت "بشكل أساسي" بهذه المعايير ويمكن أن تتمتع بقيود أقل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن سلطات شنغهاي قولها في مؤتمر صحفي إن المناطق الإدارية داخل المدينة يمكن أن تحقق الانتشار المحلي الصفري من خلال عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا لمدة ثلاثة أيام متتالية، وإذا ظلت أعداد الإصابات اليومية الجديدة أقل من 001ر0% من سكان المنطقة للفترة نفسها، فإنها تكون قد حققت عتبة "الصفر الأساسي".

وتقع المناطق الستة التي أوفت بالعتبة الصفرية بشكل رئيسي في ضواحي شنغهاي، وتعهدت السلطات بمواصلة تطبيق قيود صارمة على الحركة في المناطق الأخرى.

وسجل المركز المالي الذي يقطنه 25 مليون نسمة إجمالي 7872 إصابة جديدة في 30 نيسان/أبريل، مقارنة بـ10181 في اليوم السابق، وفقا لبيان صادر عن حكومة المدينة.

واقتصرت جميع الإصابات الجديدة على مناطق الحجر الصحي لليوم الثاني على التوالي.

وسوف يمثل توقف تفشي كورونا في المجتمع المحلي علامة بارزة في جهود احتواء الفيروس في شنغهاي ويشجع المسؤولين على بدء رفع القيود والسماح للمصانع باستئناف الإنتاج.