‎عضو اتحاد السلاح يشيد بأداء اللاعبين المصريين في بطولة الجائزة الكبرى

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‎علق أحمد نبيل عضو مجلس إدارة الاتحاد السلاح و المشرف على المنتخبات الوطنية، على أداء اللاعبين المصريين خلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى للسلاح المقامة حاليا بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

‎وقال نبيل:"أداء اللاعبين ممتاز جدا، لدينا خمس لاعبين في دور 64 وهم محمد السيدوأحمد السيد ومهند طارق ومحمود حسن ومحمد ياسين.

‎وأضاف نبيل :"قادرون على تحقيق نتائج جيدة ببطولة الجائزة الكبري وذلك نتاج لفترة الاعداد الجيدة التي خاضها اللاعبون، كما نستعد لمحطات أخرى وبطولات أخرى قادمة بداية من كأس العالم القادمة بألمانيا والتي نسعى جاهدين فيها للاستمرار بتحقيق النتائج الجيدة

‎وعلى صعيد التنظيم قال نبيل:"بالرغم من اسناد البطولة لمصر منذ شهر فقط الا ان البطولة ظهرت بشكل متميز يليق بمصر ويؤكد علي الريادة المصرية في تنظيم البطولات العالمية".

واختتم نبيل: " البطولة قوية ومليئة بجميع اللاعبين المصنفين، الجميع يرغب بالتواجد من أجل المنافسة، خاصة باقامة البطولة في مصر".

‎‏‎ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

‎‏‎وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وآية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

‎ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.