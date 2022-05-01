استطلاع: انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ستكون صعبة مع صعود الجمهوريين

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن هناك دلائل تشير إلى أن انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي تعقد لاحقا هذا العام ستكون صعبة بالنسبة للرئيس جو بايدن، ولحزبه ومؤيديه من الديمقراطيين.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته الإذاعة الأمريكية بالتعاون مع شبكة "بي بي إس" ومركز ماريست للأبحاث الميدانية، إلى أنه من بين أكثر من 1162 شاركوا في الاستطلاع، ذكر 47% منهم أنهم يرجحون التصويت لصالح الجمهوريين في مناطقهم الانتخابية، بينما عارض هناك 44% وأيدوا الحزب الديمقراطي.

وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 8 سنوات بالنسبة لاستطلاع كهذا يجد أن الجمهوريين لديهم ميزة نسبية من حيث حجم شعبيتهم في فترة ما قبل انتخابات التجديد النصفي حيث سبق له أن زادت شعبيته في استطلاعات قبل انتخابات عام 2014 وبعدها صارت له الأغلبية.