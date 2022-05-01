الصليب الأحمر: عملية الممر الآمن خارج ماريوبول الأوكرانية جارية

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن فريقا تابعا لها يشارك حاليا في عملية لتسهيل المرور الآمن للمدنيين خارج مصنع آزوفستال وماريوبول باتجاه زابورجيا.

وأضافت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم الأحد من جنيف، أن قافلة من الحافلات وسيارات الإسعاف كانت قد غادرت أمس وتحركت لمسافة 230 كيلومترا ووصلت إلى مصنع آزوفستال صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي.

ونوهت اللجنة إلى أن عملية الممر الآمن المعقدة من ماريوبول تتم بالتنسيق مع أطراف النزاع والأمم المتحدة وأكدت أنها تعمل بصفتها وسيطا إنسانيا محايدا وغير متحيز على تسهيل الحوار بين الأطراف بشأن الممر الآمن للمدنيين منذ أواخر فبراير.