ضبط موظف تعدى على سيدة فى التجمع الأول

ضبطت مباحث القاهرة موظف تعدى على سيدة بسبب خلاف علي إيجار شقة بمنطقة التجمع الأول.

تلقي اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، بنشوب مشاجرة داخل وحدة سكنية بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول وتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى للمشاجرة.

وفور انتقال الأجهزة الأمنية، تبين نشوب مشاجرة بين موظف وسيدة بسبب قيام المتهم بتأجير شقة للسيدة وعدم سدادها كامل الإيجار المتفق عليه بزعم عدم توفير كل الخدمات المحددة بالعقد بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى بالضرب على السيدة.

ودلت التحريات أن مالك الوحدة الأساسية قد اتخذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر لقيامه بتأجير الوحدة من الباطن دون علمه، وحرر المحضر رقم 7275 جنح التجمع الأول باشرت النيابة التحقيق في الواقعة وتولت النيابة التحقيق.