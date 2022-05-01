باسم مرسي: كنت قريبا من العودة للزمالك

كشف باسم مرسي، مهاجم سيراميكا كليوباترا، أنه كان قريبا من العودة إلى الزمالك في الموسم الماضي، خلال فترة وجوده في مصر المقاصة، ولكن المفاوضات لم تكتمل قبل أن ينضم لسيراميكا في بداية الموسم الحالي.

وقال باسم مرسي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «الزمالك بيتي، كما أنني سعيد بعودة جوسوالدو فيريرا لتدريب الفريق، لقد كان له دور كبير في مسيرتي الكروية وتعلمت الكثير منه في موسم 2014-2015».

وعن مباراة الأهلي وسيراميكا التي انتهت بالتعادل (1-1)، قال إن فريقه واجه خصمًا كبيرًا، وكان يتمنى تحقيق الفوز لولا تعادل الأهلي في اللحظات الأخيرة، مؤكدًا أن فريقه خاض مباراة جيدة وحقق نتيجة إيجابية.

واختتم تصريحاته بأنه يتمنى العودة لمنتخب مصر، متمنيا التوفيق لإيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر بعد توليه المسؤولية مؤخرا.