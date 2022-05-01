رئيس وزراء سنغافورة: يتعين على المواطنين الاستعداد لمواجهة مزيد من التحديات الاقتصادية

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج اليوم الأحد، إنه يتعين على مواطني سنغافورة الاستعداد لموجهة مزيد من التحديات الاقتصادية خلال العام المقبل حتى في ظل بذل الحكومة لكل جهودها لتخفيف حدة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، خاصة على تكاليف المعيشة.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن هسين لونج القول: " الحل الجذري هو جعل أنفسنا أكثر إنتاجية، وتحويل مسار أعمالنا التجارية، والعمل على نمو اقتصادنا والنهوض بالجميع".

وأضاف: "حينئذ يمكن أن يرتفع دخلنا، وهذا من الممكن أن يعوض بصورة كبيرة أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة. حينئذ يمكننا جميعا أن نكون أفضل".

وكان رئيس الوزراء يتحدث للنقابيين في الاحتفال بعيد العمال في داون تاون إيست.

وأبرز هسين لونج في خطابه إجراءات الحكومة للتخفيف من ضغوط تكاليف الحياة على المواطنين.

كما تتخذ سنغافورة خطوات لتأمين إمدادات الغذاء والطاقة، في حال واجهت عراقيل بسبب الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

وقال هسين لونج: " كل هذه الأمور سوف تساعد، ولكن علينا الاستعداد لمزيد من التحديات الاقتصادية خلال العام المقبل"، مشيرا إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم وتشديد البنوك المركزية في الدول المتقدمة من سياساتها النقدية ورفع معدلات الفائدة.