مسؤولة أمريكية تحذر من تأثير كارثي للحرب الروسية على أسعار الغذاء العالمية



حذرت سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم الأحد، من "تأثير كارثي" للحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار الغذاء العالمية.



وقالت باور لمحطة (إيه بي سي) الأمريكية إن آثار الحرب في أوكرانيا تشمل نقص الغذاء العالمي وأسعاره.



وأضافت: "إنه مجرد تأثير كارثي آخر لغزو بوتين غير المبرر لأوكرانيا".



يأتي ذلك بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي جو بايدن على الكونجرس يوم الخميس للنظر في تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات إضافية بقيمة 33 مليار دولار ، مع تخصيص 3 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية وتمويل الأمن الغذائي.



وقالت باور إن أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم ارتفعت بنسبة 34% في الوقت الحالي عما كانت عليه قبل عام.