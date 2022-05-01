النائب محمد عبدالعزيز: 30 يونيو كانت باب أمل جديد للشعب المصري بعد سنة سوداء





قال محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، إنه «كان لا بد من عقد مؤتمر صحفي بشكل عاجل في 2013، يقول إن حركة تمرد تدعو جموع الشعب المصري لاستمرار الثورة والتظاهر وعدم العودة إلا بتحقيق الأهداف الكاملة، وعلى رأسها إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وعزل محمد مرسي فورا».



وأضاف، في تسجيل عرضه مسلسل «الاختيار 3» في حلقة اليوم، أنه تم عقد هذا المؤتمر بالفعل في صباح يوم 3 يوليو 2013، معقبًا: «كانت تأتي لنا اتصالات تليفونية متكررة ومكناش بنرد لأننا مش عارفين إن فيه تواصل بيتم معانا إلى أن نبهنا أحد الزملاء جرى التواصل معه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة طلبوا منه أن نرد على هواتفنا لأنه فيه اتصال هام سيأتي لنا».



وذكر أنهم تلقوا اتصال هاتفي بالفعل من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة تقول فيه إن هناك موعد في تمام الساعة الثانية مساءً مع القائد العام للقوات المسلحة حينها الفريق أول عبدالفتاح السيسي.



وأكد أن ثورة 30 يونيو كانت بابا جديدا للأمل للشعب المصري، بعد انتهاء سنة سوداء، مضيفًا: «تذكرت في هذا اليوم الحسيني أبو ضيف وكل من اعتدى عليهم جماعة الإخوان الإرهابية سواء بالتهديد أو القتل، وتذكرت أيضا أن مصر العظيمة لا يمكن أبدا أن يحكمها هذا التنظيم الإرهابي».