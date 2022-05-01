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هولندا: التعرف على رفات مقاتل أطلق عليه الألمان النار قبل 77 عاما

د ب أ
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 1:19 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 1:19 ص

تم التعرف على مقاتل مقاومة أطلق عليه الألمان النار في الحرب العالمية الثانية في هولندا بعد 77 عاما.

ونجح خبراء الجيش في القيام بذلك بعد مطابقة الحمض النووي لابن عم ثان له، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في لاهاي اليوم السبت.

وكان كورنيليس بيتر كروكنيت قد سجن من قبل المحتلين الألمان السابقين في عام 1944 لطباعته وتوزيعه صحيفة مقاومة. وبعد ذلك ، لم يكن هناك أي أثر له. وفقا للنازيين ، توفي بسبب الالتهاب الرئوي أثناء احتجازه.

والآن بات من المؤكد أن واحدة من تسع جثث غير معروفة اكتشفت في مقبرة جماعية بالقرب من لاهاي في عام 1947 كانت لكروكنيت.

ويحاول خبراء الجيش التعرف على نحو 30 جثة أخرى لم يُكشف عن أسمائها تم انتشالها من الكثبان الرملية بالقرب من لاهاي في منطقة أطلق فيها الألمان النار على نحو 250 شخصا.

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