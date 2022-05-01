المقاولون يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري أمام المصري

حقق فريق المقاولون العرب فوزا غاليا اليوم الأحد، على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي اقيم بينهما على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 17 للدوري الممتاز.

وسجل هدف المقاولون الأول عبدالله سيد في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول الذي حول كرة عريضة استلمها من لويس إدوارد، إلى رأسية داخل المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول المصري تسجيل هدف التعادل عن طريق أوستين أموتو في الدقيقة 47 عندما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وارتطمت في العارضة وخرجت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 69 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح المقاولون، بعد عرقلة المهاجم مامادو نياس من حارس المرمى أحمد مسعود داخل منطقة الجزاء، ونفذها فاروقا نور الدين بإقتدار.

وبهذه النتيجة، وصل المقاولون للنقطة 16 في المركز الـ 15، فيما تجمد رصيد المصري عند النقطة 19 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري.