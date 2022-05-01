أسوشيتد برس: جنود روس شنوا هجوما سيبرانيا جديدا ضد زعماء أجانب

قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن جنود سيبرانيين روسًا، شنّوا هجومًا جديدًا ضد زعماء أجانب، مستهدفين منصات وسائل التواصل الاجتماعي بحملة تضليل واسعة النطاق تهدف إلى إضفاء الشرعية على غزو أوكرانيا، وفقًا لبحث ممول من المملكة المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الأحد: «عملاء مأجورون يعملون من مصنع في سان بطرسبرج يستخدمون تطبيق تيليجرام لتجنيد وتنسيق المؤيدين الذين يغمرون حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمنتقدي الكرملين بتعليقات تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحرب في أوكرانيا».

وأضافت أنّ ما يسمى بمصنع التصيد طور تقنيات جديدة لتجنب اكتشاف منصات التواصل الاجتماعي ونشر التعليقات وتضخيم المحتوى المؤيد للكرملين الذي أنشأه مستخدمون شرعيون بدلا من إنشاء المحتوى الخاص به، مشيرة إلى أنه تمّ العثور على آثار للنشاط على 8 منصات وسائط اجتماعية، بما فيها تيليجرام وتويتر وفيسبوك وتيك توك.

وأوضحت وزارة الخارجية أن العملية استهدفت سياسيين وجمهورا أوسع في عدد من البلدان، بما فيها المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والهند.

ويعتقد أن للنشاط لها صلات بيفغيني بريجوزين، الذي عاقبته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، لتمويل عمليات التأثير على الإنترنت لصالح الكرملين.

وصرّحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، في بيان: «لا يمكننا السماح للكرملين بغزو مساحاتنا على الإنترنت بأكاذيبهم حول حرب بوتين غير القانونية. لقد نبهت حكومة المملكة المتحدة الشركاء الدوليين وستواصل العمل من كثب مع الحلفاء والمنصات الإعلامية لتقويض عمليات المعلومات الروسية».