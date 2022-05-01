الكويت تسعى لاستثمار 750 مليون دولار بمشاريع في باكستان

تخطط وحدات استثمارية مدعومة من الكويت لتنفيذ عدة مشاريع في باكستان بقيمة 750 مليون دولار، مما يمثل واحدا من أكبر الاستثمارات المقترحة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا في السنوات الأخيرة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتقدمت شركة "إنرتك" المملوكة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية ، والشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار بطلب للحصول على ترخيص مصرفي رقمي واقترحتا إنشاء مصنع للهيدروجين ومدينتين ذكيتين ، حسبما قال محمد الفارس ، رئيس مجلس إدارة الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار. ويعمل الاثنان بالفعل على خط أنابيب مياه بقيمة 200 مليون دولار.

وتمثل الاستثمارات المقترحة نقلة جيدة لباكستان التي شهدت استثمارات أجنبية محدودة لأكثر من عشر سنوات بسبب انقطاع الطاقة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي. وقد أدت الاضطرابات الأخيرة إلى تغيير النظام في حين انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى أقل من شهرين من الواردات.