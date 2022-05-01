اليابان تسجل 26 ألفا و865 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في اليابان، اليوم الأحد، 26 ألفا و865 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 7 ملايين و910 آلاف و961 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أنه تم أيضا تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و618 حالة.

وأضافت القناة أن هناك 165 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات في حالة حرجة عقب إصابتهم بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 7 ملايين و439 ألفا و762 شخصا.