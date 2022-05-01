رصد برنامج «الصدمة 4»، الذي يعرض عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، ردود فعل الناس على موقف تمثيلي لسيدة عجوز تطلب من الناس مساعدتها في الوقوف بجانبها كي تستطيع الحصول على فرصة العمل المتوفرة أمامها.

وقالت السيدة التي تبحث عن عمل للمارة: «أنا عندي ظروف إن زوجي توفى وعندي 3 بنات وأنا مش طالبة منك فلوس ولا حاجة، فيه واحدة رايحة أشتغل عندها ولما سألتني إذا اشتغلت قبل كده وأنا قلت اه فطلبت مني إن الست اللي كنت شغالة عندها قبل كده تكلمها، فأنا عاوزة منك تقولي لها إني كنت شغاله عندكم».

وتباينت ردود أفعال المارة، فمنهم من تجاهل الموقف ولم يستمع إليها أو رفض الكذب في هذا الموقف، ومنهم من وقف لتقديم المساعدة لها أو حتى الاستماع إليها، إذ قالت واحدة ممن استجابوا لها في تعجب: «ماشي، بس انت هتقدري على الشغل يا أمي!».

وعندما طلبت من شاب مساعدتها في التحدث إلى السيدة التي ترغب في العمل لديها وإخبارها بأنها تعمل جيدًا ولن يندم على ذلك، قال: «مستاهلش إن حضرتك تشتغلي عندنا بس أنا مقدرش أكذب على حد وأقول له كده»، ليضيف آخر: «هتتحسب عليا كدبة وربنا هيحاسبني عليها».