بيلوسي: زيارتي لأوكرانيا حملت رسالة وحدة من الكونجرس الأمريكي للرئيس الأوكراني

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن زيارتها إلى أوكرانيا حملت رسالة وحدة من الكونجرس الأمريكي، ورسالة تقدير من الشعب الأمريكي لقيادة الرئيس الأوكراني، ورسالة إعجاب للشعب الأوكراني لشجاعته.

وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد في بولندا، أن الوفد الأمريكي حظي بفرصة جليلة وشرف عظيم لزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت، مشيرة إلى أن المحادثات ركزت على الأمن والمساعدات الإنسانية والاقتصادية وإعادة الإعمار بعدما يتم تحقيق الانتصار.

وأكدت أنه ستتقدم بالشكر إلى الحكومة البولندية - أثناء زيارتها - لاستضافتها اللاجئين الأوكرانيين الفارين من بلدهم، ومعرفة ما يحتاجه اللاجئون الأوكرانيون.

ونوهت بأن الوفد الأمريكي سيغادر بفهم حالي لما يجب أن يتم فعله، وبتقدير أعمق وإلهام أشد لمن يشاركون في القتال، والعزم على التحرك سريعا من أجل تحويل مبادرة الرئيس جو بايدن إلى تشريع.

وأعربت عن فخرها بالرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث إن خبرته السابقة كرئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس وكسيناتور لعدة سنوات وعمله كنائب للرئيس الأمريكي والآن كرئيس للبلاد، جعلته على علم بالتحديات في المعركة بين الديمقراطية في مواجهة القمع والاستبدادية ولكونه مصدرا لوحدة الصف في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وكذلك داخل الولايات المتحدة.