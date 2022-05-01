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بسبب معاكسة سيدة.. مقتل تاجر وإصابة جزار فى مشاجرة بإمبابة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 2:53 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 2:53 ص

قتل تاجر سمك وأصيب جزار في مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب معاكسة زوجة أحدهما، بدائرة قسم شرطة إمبابة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين تشاجر 3 أشقاء جزارين، مع 4 أشقاء تجار سمك بالأسلحة البيضاء، بسبب معاكسة زوجة أحد التجار، مما أسفر عن مقتل واحد من الأشقاء الأربعة، وإصابة جزار.

وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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