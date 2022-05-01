انخفاض أرباح شركة بيركشاير هاثاواي المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت في الربع الأول

أعلنت شركة "بيركشاير هاثاواي" القابضة الأمريكية المملوكة للملياردير وارن بافيت عن انخفاض أرباح الربع الأول، لكن الأرباح التشغيلية ظلت مستقرة إلى حد ما.

وذكرت بيركشاير هاثاواي أن صافي أرباحها في الربع الأول المنسوبة إلى المساهمين انخفض إلى 46ر5 مليار دولار أو 3702 دولار لكل سهم من الفئة (أ) من 71ر11 مليار دولار أو 7638 دولار لكل سهم من الفئة (أ) في العام السابق.

وبلغت خسائر الاستثمار والمشتقات للربع الأخير 58ر1 مليار دولار مقارنة بمكاسب بلغت 69ر4 مليار دولار في العام السابق.

وشمل ذلك خسائر بلغت حوالي 771 مليون دولار في الربع الأول من عام 2022 ومكاسب بلغت حوالي 8ر2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021.