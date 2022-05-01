تركيا تحذر ألمانيا من التدخل في شؤونها الداخلية

اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، ألمانيا، بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، على خلفية رد فعلها الحاد على عقوبة السجن مدى الحياة التي صدرت الأسبوع الماضي بحق المعارض التركي عثمان كافالا.

وأدانت محكمة في إسطنبول كافالا الاثنين الماضي، مع سبعة آخرين، في قضية تتعلق باحتجاجات مناهضة للحكومة خرجت في عام 2013.

واحتجت الحكومة الألمانية على إدانة كافالا، واستدعت السفير التركي لوزارة الخارجية أمس الأول الجمعة للتشاور. وردت تركيا من جانبها باستدعاء السفير الألماني.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن تشاووش أوغلو القول إنه لا يمكن لألمانيا أن تتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا، وأن عليها أن تلتزم حدودها.

وتجدر الإشارة إلى أن كافالا (64 عاما)، محتجز على ذمة اتهامات منذ عام 2017. وكان من بين هذه الاتهامات التجسس، إلا أنه ثبتت براءته من هذه التهمة.

وقوبلت إدانة كافات بإدانات دولية واسعة. ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية إدانة كافالا بأنها "جائرة.. ولا تتسق مع احترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، وسيادة القانون".