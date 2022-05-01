موسيماني: نواجه مشكلة في إهدار الفرص ونسعى لتداركها

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق واجه مشكلة في تسجيل الأهداف خلال الفترة الأخيرة، وهذا أمر يحتاج إلى تصحيح، خاصة أن الفريق خاض مباراتين في الدوري بعد العودة من المغرب أمام فريقين يلعبان بستة أو سبعة مدافعين، وهذا الأمر نحترمه ولكنه تسبب في خسارتنا 4 نقاط في آخر مباراتين ويجب وضعها في الاعتبار.

وأشار موسيماني إلى أنه يسعى لتصحيح إهدار الفرص أو عدم التسجيل بالعمل مع اللاعبين على علاج هذه النقطة.

وأضاف: «آخر مباراتين لم نسجل أهدافًا، ولكن صنعنا الكثير من الفرص أمام المرمى، وحدث هذا في المباراة الماضية واليوم أيضا، وهذا يعني أن هناك أداء ومستوى نقدمه، ولكن هناك مشكلة في إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف».

واختتم موسيماني تصريحاته قائلا: «فقدنا 4 نقاط في وقت قصير، وهذا يعني أن هناك أخطاء يجب تداركها ونحن كجهاز فني نعلم هذا جيدا، ولكن الدوري لم ينته بعد، ولا يجب أن يتحدث أحد بهذا المنطق، ولا داعي للقلق، ويجب على الجميع التحلي بالثقة، فقد سبق ووعدنا بتجاوز مباراة الرجاء في ربع نهائي دوري الأبطال، وقد حدث وصعدنا لنصف النهائي، وهناك مواجهات سوف تجمعنا مع الفرق المتنافسة معنا في الدوري وسوف نسعى بقوة للفوز بها».