مع ارتفاع حالات الإصابة بكورنا مجددا في الولايات المتحدة، حث خبراء الصحة المسؤولين عن اتخاذ إجراءات احتياطية على مجابهة أي احتمال موجة محتملة من التفشي.

ونقلت قناة "العربية"، عن المراكز الأمريكية لمكافحة الفيروس، دعوتها لسكان المناطق الساخنة بارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة العامة بسبب ارتفاع حالات المرض الشديد إلى مستويات غير متوقعة.

وكان مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أعلن أنه من المتوقع أن يصبح لدى العلماء ومسؤولي الصحة بحلول هذا الصيف فكرة أفضل عن نوع الجرعة التنشيطية اللازمة لمواجهة المرحلة التالية من جائحة فيروس كورونا وموعد إعطاء هذه الجرعة.

وأوضح أنه سيكون من الصعب جدا وصول سكان الولايات إلى مناعة القطيع الكلاسيكية ضد هذا الفيروس بسبب عدة عوامل. ومن بين هذه العوامل قدرة الفيروس على التطور والتحول إلى سلالات متنوعة مما يقلل الحصانة من العدوى واللقاحات وحركة مكافحة اللقاحات التي منعت الملايين من الناس من السعي للتطعيم.

واستبعد أن تقضي الولايات المتحدة على كوفيد-19 لكنه أكّد ضرورة العمل على السيطرة على الفيروس والخروج من مرحلة الوباء الحاد.

وتابع: «عندما قلت إننا لم نعد في تلك المرحلة الحادة فإن هذا لا يعني أن الجائحة انتهت.. الأمر بأي حال من الأحوال.. ما زلنا نواجه جائحة عالمية».