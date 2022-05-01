 إسرائيل تؤجل محاكمة حارس الأقصى فادي عليان - بوابة الشروق
الأحد 1 مايو 2022 10:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

إسرائيل تؤجل محاكمة حارس الأقصى فادي عليان

رويترز
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 8:44 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 8:44 ص

أجلت السلطات الإسرائيلية، يوم السبت، محاكمة حارس المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة فادي عليان حتى الـ30 من مايو المقبل.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن "عليان تعرض للاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى بدعوى تعطيل اقتحامات المستوطنين والاحتجاج على تدنيس جنود الاحتلال للمصليات".

وكانت السلطات الإسرائيلية هدمت منزل عليان في قرية العيسوية الواقعة في الشمال الشرقي من القدس الشرقية المحتلة.

وتواصل السلطات الإسرائيلية ملاحقة حراس الأقصى والمرابطين والمرابطات في المسجد بالاعتقال والإبعاد عنه، وتتفاوت قرارات الإبعاد من أسبوع إلى 6 أشهر قابلة للتمديد.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك