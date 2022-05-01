الرقم 1453 يثير انتباه أردوغان أثناء زيارته للسعودية!

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت زيارته إلى السعودية، إلا أن رقم غرفته في الفندق الذي كان ضيفا فيه خلال الزيارة أثار انتباهه.

ولفت أردوغان في تصريحات صحفية عقب اختتام الزيارة إلى أن رقم الغرفة 1453 التي مكث فيها في الفندق بالسعودية كان يحمل دلالة رمزية واضحة، وهو تاريخ فتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح.

وأشار الرئيس التركي إلى أن هذه الخطوة "كانت أنيقة إذا ما تمت عن قصد"، مضيفا أنه "إذا وضعوا رقم الغرفة في الاعتبار مع وضع هذه الرسالة في الاعتبار، فقد كان هذا هو التوفيق.. آمل أن نتمكن من متابعة طريق أجدادنا بالتصميم نفسه".

وتابع: "يمكننا تحقيق نجاحهم بالطريقة ذاتها، وذلك طالما أنك تتبع آثار التاريخ، ستنجح ولكن إذا فقدت أثر التاريخ، فسوف تخسر أيضا".

وأضاف أردوغان: "نواصل اتباع هذا المسار في الوقت الحالي وهو مصدر إلهامنا".

وفي عام 1453 للميلاد، قاد السلطان محمد الفاتح جيوش المسلمين في ملحمة تاريخية تكللت بفتح القسطنطينية، إسطنبول حاليا، واعتبر هذا الحدث بداية التاريخ الحديث.

وأجرى أردوغان زيارة رسمية على رأس وفد رفيع إلى المملكة العربية السعودية استغرقت يومين تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحظيت زيارة الرئيس أردوغان إلى السعودية باهتمام كبير، إذ أعلن إثر انتهائها اتفاق البلدين على تعزيز التعاون المشترك بمجالات مختلفة، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.