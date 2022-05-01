رفع مؤقت للقوة القاهرة عن ميناء الزويتينة الليبي



أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن رفع مؤقت لحالة القوة القاهرة عن ميناء الزويتينة النفطي، الواقع بمنطقة الهلال الليبي شرق مدينة سرت.



وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الأحد: "بجهود الخيرين من أبناء هذا الوطن وبالتواصل الدوري والمستمر مع الجهات الفاعلة فان ميناء الزويتينة النفطي عاود العمل بشكل مؤقت، لتفادي كوارث بيئية قد تحدث لاقدر الله مالم يتم تفريغ الخزانات".



وأعطت المؤسسة تعليمات لمشغل شركة الزويتينة بمباشرة شحن النواقل المتاحة، وأبدت أملها في انفراج قريب للأزمة.



كانت مؤسسة النفط المملوكة للدولة قد أعلنت منتصف نيسان/أبريل الماضي عن فرض حالة القوة القاهرة على مينائي: الزويتينة والبريقة النفطتين، وحقلي: الشرارة والفيل بعد قيام سكان وأعيان في الشرق والجنوب الليبي بممارسة ضغوط على المستخدمين في الحقول والموانئ، الأمر الذي أضطرهم لإيقاف الإنتاج، ودفع المؤسسة لفرض القوة القاهرة بسبب استحالة الإيفاء بالالتزامات التعاقدية.



وطالب المغلقون حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب، وكذلك بمزيد من الشفافية والعدل في توزيع الإيرادات النفطية بين المدن والمناطق.

وتخسر ليبيا بسبب الإغلاق نحو نصف إنتاجها اليومي من النفط، والذي كان يقدر ب 1ر1 مليون برميل.