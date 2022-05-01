تباين الإصابات اليومية جراء فيروس كورونا بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 339 إصابة جديدة، كما تعافت 419 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 563 ألفا و892 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1475 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

‌ وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 240 إصابة جديدة بإجمالي 898 ألفا و811 حالة، وشفاء 392 حالة جديدة بإجمالي 882 ألفا و223 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 83 إصابة جديدة، وشفاء 209 حالات، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و325 ألفا و175 حالة، والشفاء إلى مليونين و297 ألفا و956 حالة بنسبة 98.8%، واستقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و211 حالة وفاة.