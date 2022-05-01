 إحباط محاولة خرق أحد الأنابيب النفطية في ميسان شرقي العراق - بوابة الشروق
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إحباط محاولة خرق أحد الأنابيب النفطية في ميسان شرقي العراق

بغداد (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 10:13 ص | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 10:13 ص

أعلنت مديرية شرطة نفط الجنوب في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولة لخرق أحد الأنابيب النفطية في محافظة ميسان شرقي البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المديرية، القول في بيان، إن "مفارز الفوج الحادي عشر التابع إلى شرطة نفط الجنوب تمكنت من إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في قضاء قلعة صالح التابع لمحافظة ميسان".

وأضافت أنه "تم الكشف المبكر عن المحاولة للخرق بعدما قامت عصابة بمد أنبوب مطاطي محاولة خرق الأنبوب وربطه بدار مهجورة"، مشيرة إلى أن "القوة تمكنت من ضبط عجلة صهريج تابعة للعصابة في محل الحادث".

وتم فتح تحقيق مفصل بالحادث في أحد مراكز شرطة النفط.

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