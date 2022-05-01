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طارق الخولي: جماعة الإخوان روجوا لفكرة أن السيسي ينتمي إليهم

النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب
النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب
أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 10:09 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 10:09 م


قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إنهم لم يصدقوا ولو للحظة أن القوات المسلحة يمكن أن يكون على رأسها أي أحد له ميول سياسية أو إخوانية رغم استماتة جماعة الإخوان في هذا التوقيت على إظهار ذلك الأمر.

وأضاف، في حلقة مسلسل «الاختيار 3»، التي تعرض مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر من جماعة الإخوان كان هدفه النيل معنويًا من الشعب المصري، فبدأوا يروجوا لفكرة أن الفريق عبدالفتاح السيسي ينتمي إلى الجماعة، وبدأوا يستثمروا في فكرة الحالة الدينية المعتدلة التي كان يتمتع بها.

وذكر أن الحالة الدينية المحافظة كانت واضحة للغاية في سلوكيات «السيسي»، بالإضافة إلى إدراك جماعة الإخوان ذلك حينما كان مسؤولا للمخابرات الحربية، وبدأوا يجمعوا معلومات حول شخصية الفريق حتى تكون عونا لهم فيما بعد.

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