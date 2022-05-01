 مستشار ألمانيا: النزعة السلمية التامة غير ملائمة في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا - بوابة الشروق
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مستشار ألمانيا: النزعة السلمية التامة غير ملائمة في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا

دوسلدورف (ألمانيا) (د ب أ)
نشر في: الأحد 1 مايو 2022 - 1:56 م | آخر تحديث: الأحد 1 مايو 2022 - 1:56 م

صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأنه لم يعد يرى أن النزعة السلمية التامة أمر ملائم للعصر في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال شولتس اليوم الأحد، خلال مسيرة لاتحاد النقابات الألمانية بمناسبة عيد العمال في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا: "أحترم كل أشكال السلمية، وأحترم كل موقف، ولكن بالتأكيد سيبدو الأمر مثيرا للسخرية بالنسبة لمواطن أوكراني، إذا قيل إنه يجب أن يدافع عن نفسه في مواجهة العدوان الروسي دون أسلحة".

وتابع المستشار الألماني: "لقد عفا الزمن على ذلك".

يشار إلى أن المستشار صرح بذلك متحدثا بصوت عال للمحتجين الذين تعالت أصواتهم بهتاف "اصنعوا سلاما دون أسلحة!".


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