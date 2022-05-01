تعرض روتانا سينما، أول أيام عيد الفطر المبارك، فيلم "على بابا" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص انتهازي يُدعى (علي)، يجسده كريم فهمى، يسعى إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو كانت على حساب الآخرين، وإذا به يفاجئ بوجود ابنة له (أيتن عامر) في سن العشرينات، وتبدأ من هنا المفارقات الكوميدية التي يقع فيها.



الفيلم بطولة كريم فهمى - أيتن عامر -محمد ثروت - أحمد فتحى - دارين حداد - صبرى فواز تأليف كريم فهمى إخراج وليد الحلفاوى. ومدة عرض الفيلم ١١٠ دقيقة.

كما تذيع روتانا سينما أيضا في أول ايام العيد، أفلام "خيال مآته" بطولة أحمد حلمى، و"عنتر ابن ابن شداد" بطولة محمد هنيدي، و"سبع البرمبه" بطولة رامز جلال، و"أمان يا صاحبى" بطولة محمود الليثى وصوفينار.

وفي ثاني أيام العيد تقدم روتانا سينما "قلب أمه" بطولة شيكو وهشام ماجد، و"الحارث" بطولة أحمد الفيشاوى، و"إلبس علشان خارجين" بطولة حسن الرداد و"سواق الهانم" بطولة أحمد زكى.

أما ثالث أيام العيد فتقدم روتانا سينما أفلام "واحده بواحده" بطولة عادل أمام وميرڤت أمين، و"محمد حسين " بطولة محمد سعد، و"بلبل حيران" بطولة أحمد حلمى، و"فصل ملح وداخ " بطولة عمرو عبد الجليل .

ورابع أيام العيد تقدم روتانا سينما أفلام "نمس بوند" بطولة هانى رمزي، و"الرجل الأخطر " بطولة سامح حسين، و"سنه أولى نصب" بطولة أحمد عز وخالد سليم، و"حلق حوش"بطولة ليلى علوى وهنيدى وعلاء ولى الدين، و"ساعة رضا" بطولة محمد ثروت وأحمد فتحى.