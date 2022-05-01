محافظ الغربية يزور ممرضات حادث «مصرف أبشواي» للاطمئنان عليهن

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زار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، ٨ من ممرضات الفترة المسائية بمستشفى قطور المركزي واللاتي تعرضن لحادث انقلاب ميكروباص في مصرف أبشواي أثناء ذهابهن لتأدية عملهن بالمستشفى.

وخلال الزيارة أعرب المحافظ عن سعادته بخروجهن من الحادث بسلام، مؤكدا دعمه الكامل لهن ولجميع أفراد الجيش الأبيض، موجها وكيل وزارة الصحة بتوفير وسيلة مواصلات لنقلهن إلى العمل مع صرف مكافأة لهن عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

واختتم الزيارة بتوزيع الهدايا بمناسبة العيد، ومن جانبهم أعربت الممرضات عن سعادتهن بحضور المحافظ، وحرصه على الاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهن أولا بأول.

ورافق المحافظ خلال جولته الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، واللواء محمد عبد الغني رئيس مركز، ومدينة قطور والصحفي هاني حسين.