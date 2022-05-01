

اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في تركيا، عشرات المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول؛ للمشاركة في مظاهرة في يوم عيد العمال؛ احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها التضخم المستعر.



اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في تركيا، عشرات المتظاهرين ممن حاولوا الوصول إلى ميدان تقسيم الرئيسي في إسطنبول؛ للمشاركة في مظاهرة في يوم عيد العمال؛ احتجاجا على الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها التضخم المستعر.



وقالت إذاعة «مونت كارلو»، إن مكتب حاكم إسطنبول سمح بالاحتفال بعيد العمال في منطقة أخرى، واعتبر أن أي تجمعات في مناطق غيرها غير مُصرح بها وغير قانونية.



وشوهدت شرطة مكافحة الشغب وهي تتشاجر مع محتجين وتقيدهم، فيما اعتقلت قوات الشرطة 30 شخصا في منطقة بشكتاش وسط المدينة و22 في شيشلي.



وقال بيان صادر عن مكتب حاكم إسطنبول، اليوم الأحد، إنّ 164 محتجًا اعتقلوا في أنحاء المدينة بسبب «محاولة إقامة مظاهرات غير قانونية»، على حد تعبيره.



في السياق، قال رئيس اتحاد نقابات العمال التركية أرجون أتالاي: «موضوعنا الأساسي لهذا العام يجب أن يكون تكلفة المعيشة»، وطالب بأن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور شهريا بما يعكس ارتفاع الأسعار.



وتابع: «التضخم يتم إعلانه في بداية كل شهر. يجب أن يضاف ذلك للرواتب كل شهر».