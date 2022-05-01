محافظ أسيوط يقرر رفع حالة الطوارئ

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أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع حالة الطوارئ وإلغاء الاجازات لجميع المسؤولين خاصة بقطاع الزراعة وحماية الأراضي، وتكثيف وشن حملات لرصد ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية، وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الإجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي.

جاء ذلك خلال لقاءه مع وكيل وزارة الزراعة ومسئولي حماية الأراضي بحضور اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس جمال عبدالمالك مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة والمهندس على أحمد هريدي مدير الشئون الزراعية وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وشدد المحافظ - خلال الاجتماع - على نشر لجان التفتيش والرصد الميداني على مدار اليوم بالتنسيق بين الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومديرية الزراعة ومسئولي حماية الأراضي لضبط أية تعديات وتطبيق الإزالة الفورية

وفي نفس السياق شنت مديرية التموين حملة برئاسة عصمت شاهين وممدوح حماد وكيلي مديرية التموين وبالتنسيق مع مباحث التموين حملات مكثفة على الجزارين والمطاعم ومحلات البقالة لتكثيف الرقابة خلال أيام العيد ومنع التلاعب في بيع سلع منتهية الصلاحية.

وفي نفس السياق، أجرى اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط جولة تفقدية لأعمال مشروع الرصف وتركيب الإنترلوك والأسواق بمركزي صدفا وأبو تيج يرافقة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبو تيج ومحمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا.

وطالب سكرتير عام المحافظة خلال الجولة بإعادة رصف بعض الشوارع بمدينة صدفا لسؤء عملية الرصف وتشكيل لجنة لمتابعة وإعداد تقرير في إطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

واطمئن سكرتير عام المحافظة خلال الجولة علي توافر السلع اللحوم بالأسواق ومنافذ البيع التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية واستمع خلال الجولة لمطالب ومشاكل عدد من المواطنين.