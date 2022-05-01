اتحاد الشغل في تونس يدعو إلى حوار وطني لتجنب انهيار غير مسبوق

طالب أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في خطاب بمناسبة عيد العمال اليوم الأحد، بإطلاق حوار وطني والاستفادة من التاريخ لتفادي انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.

وعلى غير العادة حيث تتجمع حشود العمال أمام المقر المركزي للاتحاد في مثل هذا اليوم، جاءت دعوة الطبوبي عبر خطاب افتراضي بسبب تزامن عيد العمال هذا العام مع الاستعدادات لعيد الفطر في تونس يوم غد الاثنين.

وطالب الطبوبي، الذي ذكر بأحداث خطيرة سابقة مرت بها البلاد وغاب فيها الحوار مع السلطة، لا سيما تلك التي شهدتها تونس أعوام 1978 و1984 و1985، بالاستفادة من التاريخ والدعوة إلى الحوار لتجنب العنف وعدم الاستقرار في ظل أزمة متعددة الأبعاد وأكثر خطورة اليوم تهدد بانهيار افتصادي ومالي غير مسبوق.