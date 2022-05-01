كريم قاسم يٌسجن ويصاب إصابة مستديمة في الحلقة الأخيرة من يوتيرن

كشفت الحلقة الثلاثون والأخيرة من عالية يوتيرن عن تلقي خالد (كريم قاسم) مكالمة من علية زوجة شوقي (محمود حافظ) تخبره ان معها المليون جنية وتريد مقابلته، ووافق خلد على مقابلتها لحاجته للمال دون ان يعلم انها خطة مدبرة من يارا وهدى (عبير صبري) للانتقام منه.

وقابل خالد عالية في منزلة وحاولت إغواءه ليدخل شوقي عليهما ويقوم بطعن خالد في قدمه بالسكين في محاولة لقتله، لكن تتدخل الشرطة مع يارا وهدى وأنقذا خالد من الموت وقبضوا عليه، ودخل خالد السجن لمدة 7 أعوام قضى منهم نصف المدة في المستشفى بسبب إصابته إصابة مستديمة في قدمه، وخرج خالد من السجن دون ان يتغير ويحمل الحقد تجاه يارا وتظهر عليه رغبة الانتقام.

وتصدر مسلسل راجعين يا هوى تريند جوجل عقب عرض أول حلقه، ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmcفي تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

كما تنتظر سلمى أبو ضيف إطلاق مسلسلها منعطف خطر، على منصة شاهد بعد انتهاء الموسم الرمضاني، المسلسل من إخراج السيدر مسعود، ومن بطولة باسل الخياط، ريهام عبد الغفور وباسم سمرة.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفنية، بجانب إطلاق مسلسلها منعطف خطر قريبًا.