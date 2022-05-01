وكالة الأنباء الإماراتية تبرز كلمة الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

أبرزت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بمناسبة عيد العمال، والتي أكد خلالها أن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغاً بالتحول الرقمي في جميع المجالات وكافة الخدمات التي تقدمها في إطار ما مر به العالم خلال السنوات الأخيرة من أزمات متعددة كان أبرزها أزمة جائحة "كورونا".

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس السيس أوضح أن العمل تأثر كثيراً بتداعيات تلك الجائحة، حيث فقدَ ملايين العمال في العالم وظائفهم، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتماداً كلياً على التكنولوجيا الحديثة، وكان الرابح خلال تلك الفترة من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها.

ونوهت الوكالة بقول الرئيس السيسي أن الدولة المصرية قامت وعلى التوازي بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً، كذلك قامت بالانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.

كما نقلت عن الرئيس تشديده على أن تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد، ويعمل على زيادة الدخل القومي، ويضاعف معدلات التنمية، لذلك فقد قامت الدولة المصرية بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهتُ بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل، ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل، وحمايتها في أماكن العمل.