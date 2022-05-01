تركيا تؤكد أهمية مسار إسطنبول لإنهاء الحرب بأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن استمرار مسار إسطنبول يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول: "هدفنا الأول هو إنهاء الحرب عن طريق المباحثات والحوار. والحرب كلما طال أمدها فإن الظروف تتعقد".

وكان قالن زار العاصمة الأوكرانية كييف أمس السبت، ضمن وفد تركي ضم أيضا نائب وزير الخارجية سادات أونال.

وشدد قالن على أن الهجمات التي يتعرض لها المدنيون تُملي التحرك العاجل لوقفها. وقال :"أجرينا لقاءات تشمل هذه القضايا، وفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من مدن في مقدمتها مدينة ماريبول".

وأكد على وجود مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الجميع في الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قامت بالكثير من الجهود خلال الفترة الماضية في محاولة منها لحل الأزمة. وكان وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا عقدا لقاء في تركيا في مارس، إلا أنه لم يسفر عن تقارب يوقف الحرب.