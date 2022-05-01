البرهان يدعو إلى التسامي فوق الخلافات من أجل مصلحة السودان

دعا رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى التسامي فوق الخلافات من أجل مصلحة السودان.

وقال البرهان، في كلمة للشعب السوداني مساء اليوم الأحد بمناسبة عيد الفطر المبارك، إن خُطانا تعثرت وصفوفنا تباعدت بفعل بعضنا حيث تغلبت المصالح الحزبية والجهوية والشخصية على مصالح الوطن وأصبحنا في حالة من التجاذب والتنافر وعدم قبول الآخر وانعكس ذلك سلبا على مجمل الأوضاع في السودان، مما عرض مستقبله لمخاطر مختلفة، وهو ما يُوجب على الجميع ضرورة وحدة الصف الوطني لمجابهة هذه المخاطر واجتيازها بأمان.

وأضاف أن تعدد مبادرات جمع الصف الوطني هو تعبير عن أهمية الوفاق والتلاحم الوطني طالما أن جميعها تصب في ذلك الاتجاه، مؤكدا الالتزام بالعمل مع أبناء السودان بكل مكوناتهم السياسية والاجتماعية مهما تباعدت الاتجاهات والمواقف.

ودعا كافة المكونات المجتمعية والأحزاب السياسية ولجان المقاومة وشباب الثورة، إلى التسامي والترفع فوق الخلافات ووضع السودان وشعبه موطن التقديس من أجل التوصل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها أولا، وتداوي مكامن النزاعات والصراعات وتعمل على تقديم مصلحة السودان على مصالح الجميع.

وأوضح أن ما تشهده بعـض ربوع السودان من صراعات دامية ومؤسفة كانت آخر وقائعها في ولاية غرب دارفور، يوجب ضرورة المراجعة والمحاسبة وإعمال القوانين بل وسن التشريعات اللازمة التي توقف مثل هذه الأفعال وتضمن عدم الإفلات من المساءلة والعقاب.