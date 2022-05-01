روبرت كوخ: معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا يواصل تراجعه

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 4ر666، فيما كان يبلغ أمس 4ر717.

وكان هذا المعدل يبلغ 807 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 4ر1586.

وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 11 ألفا و718 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 10 حالات وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 39 ألفا و179 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 24 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 24 مليونا و809 آلاف و785 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أوتسجيلها.