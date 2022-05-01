بريطانيا: تصريحات الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون بأوكرانيا تعكس نوايا الروس

وصف تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الأحد، التصريحات الصادرة مؤخرا عن الإدارة الموالية لموسكو في مدينة خيرسون الأوكرانية بأنها تكشف نوايا الروس.

وأوضح التقييم، الذي نشرته الوزارة على صفحتها على موقع تويتر، إلى أنه منذ سيطرة روسيا على المدينة الجنوبية مطلع آذار/مارس وهي تحاول شرعنة سيطرتها على المدينة والمناطق المجاورة من خلال تثبيت أقدام إدارة موالية لها.

وأعلنت هذه الإدارة مؤخرا أن العودة إلى السيطرة الأوكرانية أصبحت "مستحيلة"، كما أعلنت أنه بداية من اليوم الأحد سيتم التعامل بالروبل الروسي كعملة رسمية، مع مهلة لأربعة أشهر للتخلي عن الـ"هريفنا" الأوكراني.

وعلق التقييم البريطاني بالقول :"هذه التصريحات تشير على الأرجح إلى النية الروسية لممارسة نفوذ سياسي واقتصادي قوي في خيرسون على المدى البعيد".

وأضاف :"ستزيد السيطرة المستمرة على خيرسون وخطوط النقل بها من قدرة روسيا على مواصلة تقدمها إلى الشمال والغرب، وتعزز سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم".