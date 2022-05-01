قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الاثنين (أول أيام عيد الفطر المبارك) سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى ستعاود الوصول إلى 34 درجة، لتظل الأجواء حارة خلال فترة النهار لطيفة خلال فترات الليل، مع وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية.

وحثّت على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لا سيّما خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا إلى الثالثة عصرًا باعتبارها ذروة ارتفاعات درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه من المتوقع ظهور الشبورة المائية على مدار الأيام المقبلة، لن تؤثر على حركة المرور لكنها ستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لكنها نصحت في الوقت نفسه بقيادة هادئة على الطرق.