أمن أسيوط يعلن الطوارئ وتعزيز الخدمات خلال أيام عيد الفطر

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قرر اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إلغاء رحلات الضباط والأفراد وجميع رجال الشرطة بمديرية أمن أسيوط لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك.

وأكد مدير أمن أسيوط، على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمني المكثف لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة أسيوط، وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل وتأمين وسائل النقل.

وشدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتأمين ساحات الصلاة واوضح مدير أمن أسيوط على التواجد الأمني الميداني الفعال للمستويات الإشرافية والقيادية لتمشيط ومتابعة سير الأداء الأمني وتوعية القوات وانضباطهم ومدى إلمامهم بالخطط الأمنية للتأكد من تنفيذها على النحو الأمثل.

ومن جانبه، قام ضباط المباحث الجنائية بجميع مراكز المحافظة برئاسة اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بأسيوط، وبالتنسيق مع الأمن العام برئاسة العميد ياسر طنطاوي والأمن الوطني برئاسة اللواء محمد أبوسمرة مفتش الأمن الوطني وبإشراف مدير أمن أسيوط بتعزيز الخدمات الامنية علي مداخل المحافظة الحدودية وتعيين ضباط لفحص القادمين والمسافرين وضبط المخالفين المطلوبين في قضايا وأحكام خلال أيام عيد الفطر.