سلسلة متاجر بريطانية تحذر من استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وسط حالة التضخم

حذر صاحب سلاسل متاجر "اسدا" لورد روز، اليوم الأحد، من أن العائلات تواجه استمرار ارتفاع أسعار الطعام والتي ستظل مرتفعة لبعض الوقت.

وأضاف روز، النائب عن حزب المحافظين، إن ارتفاع تكاليف المواد الخام سيصل إلى مستوى عالٍ جديد، حسب صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

وتأثرت أسعار زيت عباد الشمس والقمح بالحرب في أوكرانيا، في حين كانت أسعار الغاز ترتفع بالفعل قبل اندلاع الصراع في فبراير.

وتم الكشف هذا الأسبوع أن سعر منتجات البقالة في بريطانيا يرتفع الآن بأسرع معدل له منذ 11 عامًا، مضيفًا مبلغًا إضافيًا قدره 271 جنيهًا إسترلينيًا إلى المبلغ الذي ستدفعه الأسر المتوسطة حتى هذا العام.

وأظهرت بيانات من شركة "كانتار" للاستشارات وتحليل البيانات أن التضخم الإجمالي في أسعار البقالة بلغ 5.9 في المائة هذا الشهر في أسرع ارتفاع منذ ديسمبر 2011.

وفي حديث له مع قناة "بي بي سي" اليوم، سُئل روز عما إذا كان 5.9 في المائة هو سقف ارتفاع الأسعار وأجاب: "سترتفع وستحافظ على الارتفاع لبعض الوقت، أخشى ذلك".

جاء ذلك وسط ظهور خلاف وزاري في بريطانيا حول ما إذا كان سيتم استهداف شركات النفط والغاز بفرض ضريبة غير متوقعة على الأرباح المحققة في حين ترتفع الأسعار ويعاني المستهلكون.