قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني؛ سوف تذاع علنا بحضور وسائل الإعلام والصحافة، طبقا للائحة إدارة جلسات الحوار، مضيفا: «أتصور أن تستثنى بعض الجلسات من البث المباشر».

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، عن استقرار مجلس أمناء الحوار الوطني على عقد 3 جلسات أسبوعيًا في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، مشيرا إلى استعراض المحاور الثلاثة للحوار «السياسية- الاقتصادية- الاجتماعية» على الجلسات الأسبوعية الثلاثة.

وأشار إلى تناول المحور السياسي يوم الأحد، في حين تم تخصيص الثلاثاء لمناقشة المحور الاقتصادي، والخميس لاستعراض المحور المجتمعي، استنادًا إلى جدول أعمال محدد لكل جلسة بحضور 30 عضو مفي كل محور وقضية؛ لضمان فعالية تبادل الآراء.

وأوضح أن التجهيزات لبدء جلسات الحوار الوطني التي استمرت قرابة العام؛ كانت بمثابة الخطوة الأصعب، معقبا: «لا أتصور أن يستمر الحوار عام، لكن من المبكر الحكم على موعد انتهائه»، موضحا أن الجلسات الأولى وسير المناقشات؛ سوف تحدد بصورة مبدئية ميعاد الانتهاء.

وتابع: «تخطينا الجزء الأصعب في الحوار الذي يتمحور حول اختيار الموضوعات والتوافق وبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة وتحديد المقررين والمقررين المساعدين».

وأكد أن مراحل النقاش والخروج بالتوصيات؛ أمر يسير نسبيًا قياسا بالجزء الأصعب الخاص بالتوافق وتحديد أولويات العمل، منوها أن الحوار الوطني يتبنى طرح 113 قضية على طاولة مناقشاته.